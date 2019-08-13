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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Брюгге": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Динамо" - "Брюгге": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" принимает бельгийский "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч между "Динамо" и "Брюгге" произошел 6 августа и закончился победой бельгийского клуба со счетом 1: 0. Единственный гол на 37-й минуте забил Ганс Ванакен с пенальти.

В ответной игре киевлян устроит только победа, причем, если команда Александра Хацкевича пропустит, то будет вынуждена выигрывать с разницей в два мяча.

Перед ответной игрой с "Брюгге" киевское "Динамо" встречалось с главным конкурентом в борьбе за золотые медали в чемпионате Украины - "Шахтером" и уступило на своем поле 1: 2. Динамовцы с 6-ю очками опустились в турнирной таблице на третье место. Их опережает "Шахтер", который имеет 9 баллов и "Заря", набравшая 7 пунктов.

"Брюгге" в 3-м туре чемпионата Бельгии победил в гостях "Остенде" - 2: 0, идет в турнире без потерь и возглавляет с 9 очками турнирную таблицу.

Для того, чтобы пробиться в групповой раунд главного еврокубка победителю матча между "Динамо" и "Брюгге" также предстоит преодолеть раунд плей-офф. Там, в случае успеха в противостоянии бельгийцами, вице-чемпионы Украины встретятся с победителем игр между швейцарским "Базелем" и австрийским ЛАСК. В первой встрече между этими клубами австрийцы получили гостевую победу 2: 1.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд. Ответный матч

"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

13 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 20:30

Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

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