"Динамо" - "Брюгге": Хацкевич рассказал о психологическом состоянии команды после 2-х поражений

12 августа, 2019, 18:04

На пресс-конференции, посвященной матчу Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге", главный тренер киевлян поделился психологическим состоянием команды после двух поражений

Об этом сообщает Еспресо.TV

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что команда находится в боевом состоянии и готова проявить характер во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге", который состоится 13 августа в Киеве.

"После матча с "Шахтером" мы переключились на поединок с "Брюгге". Это совершенно разные соперники и турниры. Чемпионат продолжается, а завтра кубковая встреча. Команда психологически не подавлена. Нужно выбросить из головы то, что было 2 дня назад. Для нас это шестая встреча за короткий промежуток времени. Должны проявлять характер и силу воли. Без этого трудно добиваться результата", - признался белорусский специалист Александр Хацкевич.