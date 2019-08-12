"Динамо" - "Брюгге": Хацкевич рассказал о психологическом состоянии команды после 2-х поражений
Об этом сообщает Еспресо.TV
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что команда находится в боевом состоянии и готова проявить характер во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге", который состоится 13 августа в Киеве.
"После матча с "Шахтером" мы переключились на поединок с "Брюгге". Это совершенно разные соперники и турниры. Чемпионат продолжается, а завтра кубковая встреча. Команда психологически не подавлена. Нужно выбросить из головы то, что было 2 дня назад. Для нас это шестая встреча за короткий промежуток времени. Должны проявлять характер и силу воли. Без этого трудно добиваться результата", - признался белорусский специалист Александр Хацкевич.
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6 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило бельгийскому "Брюгге".
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Напомним, букмекеры назвали фаворита матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
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