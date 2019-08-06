"Динамо" проиграло "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Динамо" начало выступления в квалификации Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Соперником киевлян на этой стадии турнира стал бельгийский "Брюгге".
Игру в Бельгии лучше начали хозяева поля, которые воплотили свое преимущество в гол на 37-й минуте. Новичок киевлян Александр Караваев сбил в своей штрафной Матса Рица и судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Ханс Ванакен.
В итоге этот гол оказался единственным в игре. "Динамо" уступило "Брюгге" со счетом 0:1.
Ответный матч между "Динамо" и "Брюгге" состоится 13 августа в Киеве.
Для того, чтобы пробиться в групповой раунд главного еврокубка, команде Александра Хацкевича также предстоит преодолеть раунд плей-офф. Там, в случае успеха в противостоянии бельгийцами, вице-чемпионы Украины встретятся с победителем игр между швейцарским "Базелем" и австрийским ЛАСК.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд. 1-й матч
6 августа
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина) 1:0
Гол: Ванакен, 37 (пен.)
Ответный матч состоится 13 августа в Киеве
- 5 августа состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого потенциальным соперником "Динамо" стал победитель пары "Базель" - ЛАСК .
- Накануне матча против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, бельгийский "Брюгге" приобрел голкипера "Ливерпуля" Миньоле .
- Ранее, перед игрой с "Динамо", бельгийцы продали основного форварда Арна Грунвелда.
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