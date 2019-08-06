"Динамо" проиграло "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов

6 августа, 2019, 23:18

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило бельгийскому "Брюгге"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Динамо" начало выступления в квалификации Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Соперником киевлян на этой стадии турнира стал бельгийский "Брюгге".

Игру в Бельгии лучше начали хозяева поля, которые воплотили свое преимущество в гол на 37-й минуте. Новичок киевлян Александр Караваев сбил в своей штрафной Матса Рица и судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Ханс Ванакен.

В итоге этот гол оказался единственным в игре. "Динамо" уступило "Брюгге" со счетом 0:1.

Ответный матч между "Динамо" и "Брюгге" состоится 13 августа в Киеве.

Для того, чтобы пробиться в групповой раунд главного еврокубка, команде Александра Хацкевича также предстоит преодолеть раунд плей-офф. Там, в случае успеха в противостоянии бельгийцами, вице-чемпионы Украины встретятся с победителем игр между швейцарским "Базелем" и австрийским ЛАСК.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд. 1-й матч

6 августа

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина) 1:0

Гол: Ванакен, 37 (пен.)

Ответный матч состоится 13 августа в Киеве