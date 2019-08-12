Матч "Мариуполя" в Лиге Европы могут перенести из-за обвала крыши на стадионе
12 августа, 2019, 15:00
Матч Лиги Европы между "Мариуполем" и АЗ "Алкмаар" могут перенести на другую арену из-за обвала крыши на стадионе в Нидерландах
Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба .
Второй матч 3-го квалификационного раунда группового этапа Лиги Европы между украинским "Мариуполем" и голландским "АЗ Алкмаар" могут перенести на другой стадион.
10 августа на домашнем стадионе АЗ из-за шквальных порывов ветра обрушилась часть крыши над трибунами. После инцидента клуб закрыл доступ к арене, на 12 августа стадион открылся, но продажа билетов на матч с украинцами приостановлена.
В "Мариуполе" ожидают, что матч, который должен состояться 15 августа, будет перенесен на другой стадион, и готовятся к вылету в Нидералнды.
- 11 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" во Львове сыграли вничью с "Мариуполем" .
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8 августа в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл вничью с нидерландским АЗ "Алкмаар" .
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