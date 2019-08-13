Газпрому придется заключить договор на транзит газа через Украину на 1,5 -2 года, - Нацбанк

13 августа, 2019, 19:16

Российский Газпром будет вынужден заключать договор с НАК "Нафтогаз Украины" на после 31 декабря 2019 года. Поскольку "Северный поток-2" еще не будет готов, в течение 1,5-2 лет через украинскую газотранспортную систему придется прокачивать 50-65 млрд куб. м газа в год

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на странице в соцсети Facebook.

"Поэтому Россия будет оказывать давление на Украину, чтобы принудить к заключению краткосрочного транзитного договора. В этом ключе - и раздача паспортов жителям Донбасса, и ограничения на поставку различных видов топлива. Вполне возможно и военное обострение на Донбассе", - предполагает Данилишин.

Он отмечает, что запуск газопровода "Северный поток-2", который должен состояться не позднее первых дней 2020 года, на самом деле будет отложен на 8 месяцев. "Поэтому я думаю, что транзит российского газа через нашу страну в обычных объемах будет осуществляться как минимум полтора года после начала 2020 года", - пишет глава Совета НБУ.

При этом Данилишин отмечает, что Германия не намерена отказываться от поддержки проекта "Северный поток-2", а к 2023 году планирует вывести из эксплуатации 9 энергоблоков АЭС, из-за чего ей придется чуть ли не вдвое увеличить потребление газа в энергетике. Кроме того, Германия в борьбе за повышение конкурентоспособности продукции ищет дополнительные пути поставок газа, чтобы добиться конкуренции поставщиков и снижения его цены для немецкой промышленности.

В то же время Данилишин отмечает, что Украина остается только объектом мировых "газовых разборок", и нельзя рассчитывать, что власти Германии будут отстаивать необходимость сохранения транзита через Украину. По словам главы Совета НБУ, ближайшие 1,5-2 года необходимо посвятить поиску источника хотя бы частичной компенсации тех нескольких миллиардов долларов, которые госбюджет Украины прекратит получать после снижения транзита до минимальных значений.

Данилишин добавляет, что РФ не сможет отказаться от транзита минимальных 10-15 млрд куб м газа в год через Украину, так как для стабильных поставок газа в Европу необходимо привлечение украинских подземных газовых хранилищ.