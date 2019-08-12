В Нацполиции заявили, что активность нелегальных копателей янтаря "существенно уменьшилась"

12 августа, 2019, 19:13

Глава Нацполиции заявил, что количество массовых фактов неповиновения и активность лиц, занимающихся незаконным промыслом, существенно уменьшились

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сейчас из-за отсутствия законодательного регулирования и ряда социально-экономических факторов это противодействие является недостаточно эффективным. Однако на протяжении нескольких лет полицейские совместно с другими правоохранительными ведомствами продолжают противодействовать старателям-нелегалам", - отметил глава Нацполиции.

По словам Сергея Князева, существует ряд вопросов, требующих безотлагательного решения в рамках противодействия незаконной добыче янтаря на территории Житомирской, Ровенской и Волынской областей. Одним из таких вопросов является массовый характер привлечения жителей "янтарных" регионов к незаконному промыслу.

"Факты неоткрытия школ первого сентября становились обыденностью, ведь добычей камня занималась абсолютное большинство жителей в возрасте от 10 до 70 лет. Полиции приходилось прикладывать усилия, чтобы учебный процесс все же начинался", - отметил Сергей Князев.

Он отметил, что ярким примером массовости нелегальной добычи янтаря на севере Украины стала ситуация в начале января 2016 вблизи с. Клесов Ровенской области. Тогда около 7000 старателей-нелегалов оказали сопротивление полицейским, угрожали им насилием и убийством.

Следствием таких столкновений нередко было и травмирование работников полиции. В частности, в Сарненском районе при попытке правоохранителей прекратить добычу минералов, около тысячи человек оказали сопротивление. При этом они применяли оружие, бросали камни и палки.

"Результат - 10 полицейских получили ранения. Сожжена передвижная техника, сожжен дотла стационарный пост полиции", - отметил Сергей Князев.

Поэтому с целью защиты территорий, на которых размещены залежи янтаря, были созданы круглосуточные блокпосты. Их охраняли от 50 до 100 правоохранителей. Благодаря таким мерам правоохранителям удалось существенно ослабить позиции нелегальных копателей янтаря. Сейчас местное население воспринимает Национальную полицию и другие правоохранительные органы как обязательный сегмент государства.

"Нет противостояния между местным населением и правоохранителями. Это, пожалуй, самое главное и единственное, что мы достигли. А главное - наладили диалог с местным населением", - подчеркнул глава Национальной полиции Украины, добавив, что количество массовых фактов неповиновения и активность лиц, занимающихся незаконным промыслом, существенно уменьшились.

В то же время Сергей Князев отметил, что усилия одной только полиции для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях Украины недостаточно. Для решения этой проблемы государственного уровня нужны консолидированные меры реагирования не только правоохранителей, но и органов государственной власти, общественности.