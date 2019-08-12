Для борьбы с незаконной добычей янтаря нужно усилить уголовную ответственность, - Князев

12 августа, 2019, 14:34

Глава Нацполиции Сергей Князев предлагает для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря внести изменения в Уголовный кодекс Украины по поводу усиления ответственности за нарушение правил охраны недр

Об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил во время совещания в Житомирской области под председательством президента, сообщает " Укринформ ".

"Очевидно, что для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях страны усилий полиции недостаточно, и я признаю это. Который раз замечу, что это проблема государственного уровня и требует консолидированных мер реагирования не только правоохранителей, но и органов государственной власти, общественности... В первую очередь, необходимо инициировать внесение изменений в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за нарушение правил охраны недр ", - отметил Князев.

Он уточнил, что на сегодня это преступление не относится к категории тяжелых, исключает возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"Это существенно усложняет документирование организаторов, исполнителей этого незаконного бизнеса. Фактически, полиция не имеет возможности работать на предотвращение, а только фиксирует уже совершенные правонарушения", - подчеркнул Князев.

Кроме того, убежден он, необходимо ввести уголовную ответственность за осуществление операций, связанных со сбытом янтаря. Ведь сейчас к ответственности привлекаются только старатели и перевозчики, т.е. рядовые исполнители, а лица, занимающиеся незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, ответственности избегают.

"Надо беду перевести в плоскость заработка и прибыли государства... При отсутствии соответствующего нормативного акта мы имеем множество старателей, работающих вне закона, и только 2 госпредприятия в Ривненской области, и по одному в начальной стадии - предприятия на Волыни и Житомирщине, которые либо еще не работают, либо не очень это эффективно. И пребывание этих двух господразделений в Ривненской области - постоянно в состоянии стагнации, фактически не приносят прибыли государству", - подчеркнул Князев.

Обращаясь к президенту, он выразил надежду на его поддержку в решении озвученных проблем.

"Нацполиция готова меняться и менять свои подходы к взаимопониманию с местным населением", - добавил Князев.