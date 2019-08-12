Тренер ПСЖ признал, что клуб пытается продать Неймара

12 августа, 2019, 12:01

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что французский клуб ведет переговоры о трансфере бразильского форварда Неймара

Об этом сообщает Marca.

Главный тренер французского ПСЖ Тухель рассказал об этом во время предматчевой пресс-конференции перед игрой чемпионата Франции против "Нима".

"Мы должны быть реалистами и находить решения, как играть без Неймара. Невозможно найти другого футболиста, похожего на него, и делать на поле то же самое, что и он. Мы не можем потерять его и найти кого-то такого же", - сказал Тухель .

"Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше. Конечно, мне нравится Неймар. И я хочу, чтобы он остался в команде, играл вместе с Килианом Мбаппе и всеми остальными. Видимо, я не смогу заснуть, если он уйдет", - признался главный тренер ПСЖ.

26-летний Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн евро и за два года успел провести за французский 58 матчей, забить 51 мяч и отдать 29 голевых передач.