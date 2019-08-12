Тренер ПСЖ признал, что клуб пытается продать Неймара
Об этом сообщает Marca.
Главный тренер французского ПСЖ Тухель рассказал об этом во время предматчевой пресс-конференции перед игрой чемпионата Франции против "Нима".
"Мы должны быть реалистами и находить решения, как играть без Неймара. Невозможно найти другого футболиста, похожего на него, и делать на поле то же самое, что и он. Мы не можем потерять его и найти кого-то такого же", - сказал Тухель .
"Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше. Конечно, мне нравится Неймар. И я хочу, чтобы он остался в команде, играл вместе с Килианом Мбаппе и всеми остальными. Видимо, я не смогу заснуть, если он уйдет", - признался главный тренер ПСЖ.
26-летний Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн евро и за два года успел провести за французский 58 матчей, забить 51 мяч и отдать 29 голевых передач.
- Французский футбольный клуб ПСЖ предложил "Реалу", "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" забрать бразильского форварда Неймара в аренду.
- Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассчитывает на возвращение бразильского форварда ПСЖ Неймара в Испанию.
- 10 июля ПСЖ оштрафовал бразильского нападающего Неймара за неявку на сборы.
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