Пике ждет возвращения Неймара в "Барселону"
Об этом сообщает ESPN
Центральный защитник чемпиона Испании "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями относительно возвращения Неймара в Испанию.
"Неймар - отличный игрок, который прекрасно знает раздевалку, город и клуб. Многие злые на него, на то как он ушел из клуба, однако есть те, кто хорошо относится к нему, вспоминая его выступления в нашем клубе. Я был бы рад, если бы Неймар вернулся в "Барселону", но он игрок парижского клуба. Мои мысли относительно его возвращения ничего не решают, высказаться должен Неймар ", - сказал Жерар Пике.
Неймар провел в составе каталонцев 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов. В августе 2017 году он перешел во французский ПСЖ за 222 млн евро.
- 6 августа ПСЖ предложил "Реалу", "Ювентуса" и "Манчестер Юнатйед" забрать бразильского форварда Неймара в аренду .
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