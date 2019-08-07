Пике ждет возвращения Неймара в "Барселону"

7 августа, 2019, 12:15

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассчитывает на возвращение бразильского форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб

Об этом сообщает ESPN

Центральный защитник чемпиона Испании "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями относительно возвращения Неймара в Испанию.

"Неймар - отличный игрок, который прекрасно знает раздевалку, город и клуб. Многие злые на него, на то как он ушел из клуба, однако есть те, кто хорошо относится к нему, вспоминая его выступления в нашем клубе. Я был бы рад, если бы Неймар вернулся в "Барселону", но он игрок парижского клуба. Мои мысли относительно его возвращения ничего не решают, высказаться должен Неймар ", - сказал Жерар Пике.

Неймар провел в составе каталонцев 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов. В августе 2017 году он перешел во французский ПСЖ за 222 млн евро.