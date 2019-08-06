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Espreso.tvСпортПСЖ нашел неожиданный выход из конфликта с Неймаром

ПСЖ нашел неожиданный выход из конфликта с Неймаром


фото: football24.ua
Французский футбольный клуб ПСЖ предложил "Реалу", "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" взять бразильского форварда Неймара в аренду

Об этом сообщает Sport.es.

Парижский клуб предложил арендовать игрока трем топ-клубам - "Ювентусу", испанскому "Реалу" и английскому "Манчестер Юнайтед".

Таким образом, владельцы ПСЖ хотят исключить переход Неймара в "Барселону", с руководством которой у французов плохие отношения. Парижане не хотят, чтобы бразилец перешел в каталонский клуб и соглашаются продать его только за 300 млн евро.

Сам Неймар летом заявил, что хочет покинуть ПСЖ и окончательно испортил отношения с руководством парижского клуба.

26-летний нападающий перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн евро, но впоследствии неоднократно заявлял своему окружению, что сожалеет об этом шаге.

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