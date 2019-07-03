Экс-руководитель академии "Шахтера" стал спортивным директором "Ворсклы"
3 июля, 2019, 17:35
Бывший руководитель академии "Шахтера" Александр Фундерат назначен спортивным директором "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
На этой должности Александр Фундерат сменил Геннадия Слюсарева, который с 1 июля занимает должность советника вице-президента клуба Олега Лысака.
Фундерат работает в структуре "Ворсклы" с января 2018 года. До этого он с 2013 по 2017 год возглавлял академию "Шахтера".
"Ворскла" в прошлом сезоне финишировала на седьмом месте в чемпионате Украины.
- 4 июня полтавский футбольный клуб "Ворскла" назначил экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского полноправным главным тренером.
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