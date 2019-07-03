Экс-руководитель академии "Шахтера" стал спортивным директором "Ворсклы"

3 июля, 2019, 17:35

Бывший руководитель академии "Шахтера" Александр Фундерат назначен спортивным директором "Ворсклы"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

На этой должности Александр Фундерат сменил Геннадия Слюсарева, который с 1 июля занимает должность советника вице-президента клуба Олега Лысака.

Фундерат работает в структуре "Ворсклы" с января 2018 года. До этого он с 2013 по 2017 год возглавлял академию "Шахтера".

"Ворскла" в прошлом сезоне финишировала на седьмом месте в чемпионате Украины.