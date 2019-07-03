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Espreso.tvСпортЭкс-руководитель академии "Шахтера" стал спортивным директором "Ворсклы"

Экс-руководитель академии "Шахтера" стал спортивным директором "Ворсклы"


фото: vorskla.com.ua
Бывший руководитель академии "Шахтера" Александр Фундерат назначен спортивным директором "Ворсклы"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

На этой должности Александр Фундерат сменил Геннадия Слюсарева, который с 1 июля занимает должность советника вице-президента клуба Олега Лысака.

Фундерат работает в структуре "Ворсклы" с января 2018 года. До этого он с 2013 по 2017 год возглавлял академию "Шахтера".

"Ворскла" в прошлом сезоне финишировала на седьмом месте в чемпионате Украины.

 
 
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