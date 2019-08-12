Новая команда Фонсеки победила мадридский "Реал"

12 августа, 2019, 11:28

Итальянская "Рома", которую тренирует экс-тренер "Шахтера" Паоло Фонсека, победила в товарищеском матче испанский "Реал"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

11 августа в рамках товарищеского турнира Mabel Green Cup, "Рома", под руководством экс-тренера донецкого "Шахтера" Паоло Фонсеки, победила "Реал".

На 16-й минуте счет в матче открыл левый защитник испанцев Марсело, на гол бразильца ответил Диего Перотти, который на 34-й минуте забил в ворота Куртуа. В конце первого тайма команды снова обменялись забитыми мячами, забивали Эдин Джеко и Каземиро.

Во втором тайме команды забить не смогли, поэтому победителя выясняли в серии пенальти, где сильнее оказались игроки Фонсеки. 5: 4.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин остался вне заявки на матч.

Mabel Green Cup

11 августа

"Рома" (Италия) - "Реал" (Испания) 2: 2 (5: 4 пен)

Голы: Перотти, 34, Джеко, 40 - Марсело, 16 Каземиро, 39