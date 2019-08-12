Новая команда Фонсеки победила мадридский "Реал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
11 августа в рамках товарищеского турнира Mabel Green Cup, "Рома", под руководством экс-тренера донецкого "Шахтера" Паоло Фонсеки, победила "Реал".
На 16-й минуте счет в матче открыл левый защитник испанцев Марсело, на гол бразильца ответил Диего Перотти, который на 34-й минуте забил в ворота Куртуа. В конце первого тайма команды снова обменялись забитыми мячами, забивали Эдин Джеко и Каземиро.
Во втором тайме команды забить не смогли, поэтому победителя выясняли в серии пенальти, где сильнее оказались игроки Фонсеки. 5: 4.
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин остался вне заявки на матч.
Mabel Green Cup
11 августа
"Рома" (Италия) - "Реал" (Испания) 2: 2 (5: 4 пен)
Голы: Перотти, 34, Джеко, 40 - Марсело, 16 Каземиро, 39
- 25 июля "Рома" начала переговоры о переходе нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.
- В середине июля экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поссорился со своим помощником в "Роме" Тиагу Леалом, с которым работает с 2014 года.
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о перспективах украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском клубе.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-