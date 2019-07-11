Фонсека поссорился со своим ассистентом в "Роме"

11 июля, 2019, 11:44

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поссорился со своим помощником в "Роме" Тиагу Леалом, с которым работает с 2014 года

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным издания, на тренировке итальянской "Ромы", проходившей за закрытыми дверями, произошел конфликт между главным тренером команды Паулу Фонсекой и его помощником Тиагу Леалом.

Ссора произошла незадолго до начала тренировки и попала на камеры клубного телеканала "Ромы". Фонсека несколько раз повысил голос на своего ассистента. Ситуацию попытался успокоить другой представитель тренерского штаба римлян Нуну Кампуш.

Тиагу Леал является тренером по тактике. Он работает с Фонсекой с 2014 года, когда Паулу заметил талантливого тренера благодаря его аналитике игр чемпионата Португалии на YouTube. Оба коуча работали в донецком "Шахтере" с 2016 до 2019 года.