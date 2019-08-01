Зидан рассказал о будущем Лунина в "Реале"
1 августа, 2019, 12:15
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о перспективах украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском клубе
Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .
По словам Зидана, решение относительно будущего Лунина будет принято после возвращения команды в Мадрид.
"Относительно Лунина примем решение, когда вернемся в Мадрид. Важно знать, что думает сам футболист. Он очень хороший вратарь с будущим. Мы примем по нему правильное решение", - сказал Зидан.
Лунин сыграл за "Реал" 31 июля в товарищеском матче против турецкого "Фенербахче", в котором мадридцы победили 5: 3. Украинец отыграл второй тайм и пропустил один гол. Он заменил Наваса, в пассиве которого два пропущенных мяча.
- 26 июля голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о конкуренции за место в составе с украинцем Андреем Луниным и костариканцем Кейлором Навасом.
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