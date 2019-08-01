//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗидан рассказал о будущем Лунина в "Реале"

Зидан рассказал о будущем Лунина в "Реале"


фото: twitter
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о перспективах украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском клубе

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

По словам Зидана, решение относительно будущего Лунина будет принято после возвращения команды в Мадрид.

"Относительно Лунина примем решение, когда вернемся в Мадрид. Важно знать, что думает сам футболист. Он очень хороший вратарь с будущим. Мы примем по нему правильное решение", - сказал Зидан.

Лунин сыграл за "Реал" 31 июля в товарищеском матче против турецкого "Фенербахче", в котором мадридцы победили 5: 3. Украинец отыграл второй тайм и пропустил один гол. Он заменил Наваса, в пассиве которого два пропущенных мяча.

  • 26 июля голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о конкуренции за место в составе с украинцем Андреем Луниным и костариканцем Кейлором Навасом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

1 августа, 2019 четверг

31 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать