"Рома" сделала решительный шаг к трансферу форварда "Шахтера"

25 июля, 2019, 15:45

Итальянская "Рома" во главе с Паулу Фонсека сделала решительный шаг к трансферу форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Globoesporte .

"Рома" начала переговоры о переходе нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса, итальянский клуб уже связался с Мораесом для обсуждения возможного трансфера. По информации источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер римского клуба Паулу Фонсека. Мораес - запасной вариант для "Ромы", в приоритете приобретения форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

В прошлом сезоне Мораес сыграл 39 матчей, забил 26 голов и сделал 11 голевых пасов. Контракт футболиста с "Шахтером" заканчивается летом 2020 года.