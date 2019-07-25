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Espreso.tvСпорт"Рома" сделала решительный шаг к трансферу форварда "Шахтера"

"Рома" сделала решительный шаг к трансферу форварда "Шахтера"


фото: shakhtar.com
Итальянская "Рома" во главе с Паулу Фонсека сделала решительный шаг к трансферу форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Globoesporte .

"Рома" начала переговоры о переходе нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса, итальянский клуб уже связался с Мораесом для обсуждения возможного трансфера. По информации источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер римского клуба Паулу Фонсека. Мораес - запасной вариант для "Ромы", в приоритете приобретения форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

В прошлом сезоне Мораес сыграл 39 матчей, забил 26 голов и сделал 11 голевых пасов. Контракт футболиста с "Шахтером" заканчивается летом 2020 года.

  • 24 июля стало известно, что главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека хочет подписать нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

 

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