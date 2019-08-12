Марш на День независимости: координатор "Вернись живым" рассказал о маршруте шествия ветеранов
Об этом основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал корреспонденту Еспресо.TV.
"Маршрут будет таким: от парка Шевченко "коробки" спустятся на Крещатик, остановятся возле ЦУМа, подравняются, потому что это не будут тренированные военные, которые ходят в ногу. После этого пройдут по Крещатику до Майдана, отсалютуют детям, споют гимн и марш закончится . После этого все люди поднимутся к Михайловскому собору к "Стене Памяти", и там пройдет межконфессиональный молебен по погибшим", - поделился Дейнега.
На странице мероприятия можно найти более подробную информацию. Так, мероприятие начнется в 9:00 в парке имени Т.Г. Шевченко. Многотысячная колонна будет формироваться на проезжей части перед корпусом университета имени Шевченко.
Ориентировочно в 9:30 колонна остановится перед центральным универмагом "Украина", чтобы выровнять свой строй. Примерно в 9:50 колонна продолжит свое движение в направлении Майдана Независимости Украины.
Примерно в 10:20 марш подойдет к Майдану и начнет равномерно занимать его площадь для проведения финальной части мероприятия. Ориентировочно в 10:50 все займут свои позиции и выполнят государственный гимн Украины, групповые фото- и видеосессии, патриотические скандирования.
Примерно в 12:00 официальная часть марша будет закончена. Далее, часть людей пойдет на Михайловскую площадь к "Стене Памяти", где пройдут молебен по погибшим в бою и концерт.
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