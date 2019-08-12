Марш в День Независимости ветераны проведут свое мероприятие, ОПУ - свое

12 августа, 2019, 13:03

Марш защитников Украины, организованный Движением ветеранов, состоится отдельно от мероприятий, запланированных Офисом президента

Об этом основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал корреспонденту Еспресо.TV.

Он отметил, что переговоры с Офисом президента идут давно, но коммуникация с их стороны "довольно странная".

"У них меняются люди, они пытаются коммуницировать не с нами всеми вместе, а с каждым отдельно. Мы приложили значительное количество усилий, чтобы они выделили человека, чтобы не допустить противоречий", - поделился Дейнега.

Он также добавил: "Это будут различные мероприятия: ОПГ проведет свой марш, мы - свой. Потому что марш, который делается под эгидой политики, он уже политический. Наш марш будет аполитичным. Его не будет принимать Зеленский, его не будет принимать любой другой политик. Его будут принимать дети".

На вопрос об утверждении даты и маршрута Марша защитников, Дейнега отметил: "Думаю, организаторы марша в состоянии прокоммуницировать с Офисом президента и о чем-то договориться. Пока официально такой коммуникации не было. Если нам об этом будут сообщать через СМИ или через сайт президента, я не думаю, что это хорошая история ".