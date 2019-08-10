В Офисе президента рассказали, каким будет новый формат празднования Дня Независимости
Об этом сообщает Офис президента.
В этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины будет происходить в новом формате. Главный акцент торжеств - дети как будущее страны. В частности, утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.
Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания, прозвучат сто ударов колокола.
В памятном мероприятии вместе с Владимиром Зеленским примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни. Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят национальный флаг, а военный хор исполнит гимн Украины.
Позже на главной площади страны состоится музыкально-хореографический флешмоб. В частности, прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.
Также состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.
- Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада.
- Ветераны войны на Донбассе призвали организовать собственный парад ко Дню Независимости.
- 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что марш достоинства должен заменить "недешевую демонстрацию техники в советских традициях".
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