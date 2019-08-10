В Офисе президента рассказали, каким будет новый формат празднования Дня Независимости

10 августа, 2019, 18:25

Офис президента обнародовал план мероприятий к 28-й годовщине Дня Независимости Украины, празднование которой состоится в новом формате

Об этом сообщает Офис президента.

В этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины будет происходить в новом формате. Главный акцент торжеств - дети как будущее страны. В частности, утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.

Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания, прозвучат сто ударов колокола.

В памятном мероприятии вместе с Владимиром Зеленским примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни. Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят национальный флаг, а военный хор исполнит гимн Украины.

Позже на главной площади страны состоится музыкально-хореографический флешмоб. В частности, прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Также состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.