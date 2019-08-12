Марш ветеранов на День Независимости будет полностью аполитичным, - "Вернись живым"

12 августа, 2019, 12:49

На День независимости Движение ветеранов проведет Марш защитников Украины, который будет принципиально аполитичным

Об этом основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал корреспонденту Еспресо.TV .

"Организатором марша будет Движение ветеранов Украины. Фонд "Вернись живым" выступает партнером. Ребята сами организовались. Это первый случай, когда все ветераны, все ветеранские организации отбросили в сторону противоречия и разногласия и объединились вокруг единого мероприятия", - рассказал Дейнега.

Говоря об участии Фонда в Марше в День независимости, волонтер отметил, что аполитичность мероприятия стала решающим аргументом принять участие в мероприятии.

"Не будет ни одного флага, ни спикера-политика на сцене. Мы как фонд сделаем то, что делаем в этой войне: мы возьмем деньги у людей, которые это поддерживают, и поможем их прозрачно потратить на мероприятие", - пояснил Дейнега.

Основатель Фонда также уточнил, что участники марша будут двигаться в "коробках".

"Впереди будут семьи погибших, затем - "коробки" по регионам, потом - все остальные. Принципиально, что не будет партийных. Если кто-то принесет партийный флаг, то сделают так, чтобы его не было", - добавил он.