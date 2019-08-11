Из-за массовых расстрелов в США Universal Pictures отменила премьеру фильма
11 августа, 2019, 19:17
Американская компания Universal Pictures отменила премьеру фильма "Охота" из-за массовых расстрелов в США
Об этом сообщает "Радио Свобода".
На сайте ленты отметили, что после тщательного изучения вопроса студия решила отменить выпуск фильма.
"Мы поддерживаем наших режиссеров и продолжим распространять фильмы в партнерстве со смелыми и новаторскими авторами, вроде тех, которые связаны с этим сатирическим социальным триллером, но мы понимаем, что сейчас неподходящее время, чтобы выпускать фильм", - говорится в заявлении.
Премьера фильма "Охота" была запланирована на 27 сентября.
- Напомним, 3 августа в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо лишились жизни 20 человек.
- Стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) устроил 21-летний Патрик Крузиус.
- 4 августа в США во второй раз за сутки произошла стрельба в общественном месте, в результате которой погибли 10 человек .
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