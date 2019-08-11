Из-за массовых расстрелов в США Universal Pictures отменила премьеру фильма

11 августа, 2019, 19:17

Американская компания Universal Pictures отменила премьеру фильма "Охота" из-за массовых расстрелов в США

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На сайте ленты отметили, что после тщательного изучения вопроса студия решила отменить выпуск фильма.

"Мы поддерживаем наших режиссеров и продолжим распространять фильмы в партнерстве со смелыми и новаторскими авторами, вроде тех, которые связаны с этим сатирическим социальным триллером, но мы понимаем, что сейчас неподходящее время, чтобы выпускать фильм", - говорится в заявлении.

Премьера фильма "Охота" была запланирована на 27 сентября.