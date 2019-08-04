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Espreso.tvМирАмериканское ТВ показало фото стрелка из Эль-Пасо

Американское ТВ показало фото стрелка из Эль-Пасо

Стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) поднял 21-летний Патрик Крузиус

Об этом со со ссылкой на собственные источники передает CNN , сообщает Еспресо.TV .

В свою очередь местный телеканал KTSM 9 опубликовал фото с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, и изображен убийца.

На снимке видно, как мужчина входит в здание, держа в руках автомат. На голове у него - специальные наушники, которые используются во время тренировок по стрельбе.

  • Сообщение о первых смертях поступило в полицию в субботу, 3 августа 2019 года, около 10:00 по местному времени.
  • Известно о 19 погибших .
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