Украинский боксер похвастал общим фото с Мейвезером
11 августа, 2019, 17:55
Украинский боксер Иван Редкач выложил в соцсети совместное фото со знаменитым американцем Флойдом Мейвезером
Снимок с легендарным американским боксером украинец опубликовал в facebook.
Иван Редкач сфотографировался с Флойдом Мейвезером и со своим тренером - также выдающимся в прошлом боксером - Шейном Мозли.
В активе 32-летнего Ивана Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.
- 5 августа стало известно, что украинский боксер Иван Редкач встретится со скандальным экс-чемпионом мира американцем Эдриэном Бронером.
- 8 августа, Эдриен Бронер, который должен был драться с Украинской Иваном Редкач, неожиданно заявил, что завершил карьеру.
- 10 августа Бронер решил не завершать карьеру и наказать Редкача за дерзкие высказывания.
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