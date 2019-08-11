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Espreso.tvСпортУкраинский боксер похвастал общим фото с Мейвезером

Украинский боксер похвастал общим фото с Мейвезером


фото: facebook
Украинский боксер Иван Редкач выложил в соцсети совместное фото со знаменитым американцем Флойдом Мейвезером

Снимок с легендарным американским боксером украинец опубликовал в facebook.

Иван Редкач сфотографировался с Флойдом Мейвезером и со своим тренером - также выдающимся в прошлом боксером - Шейном Мозли.

В активе 32-летнего Ивана Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.

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