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Espreso.tvСпортУкраинский боксер проведет бой против скандального американца

Украинский боксер проведет бой против скандального американца


фото: FOX Sports
Украинский боксер Иван Редкач встретится со скандальным экс-чемпионом мира американцем Эдриэном Бронером

Об этом сообщает sport.ua

Следующий бой украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Иван Редкач проведет против скандального американца Эдриэна Бронера, поединок запланирован на октябрь 2019 года.

Американский боксер неоднократно имел проблемы с законом. В 2017 году его обвиняли в сексуальных домогательствах, в результате чего он был арестован. Также у него были и административных нарушениях, такие как вождение автомобиля без прав и страхования, а также в нетрезвом состоянии.

Бронер экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, за карьеру выиграл 33 боя, в 24-х победил нокаутом, потерпел 4-х поражений и 1 поединок свел вничью. В Редкача 23 победы, 18 нокаутом, 4 поражения и 1 ничья.

 

 

 

 

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