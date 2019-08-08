Звездный американский боксер ушел от боя с украинцем на пенсию

8 августа, 2019, 13:21

Экс-чемпион мира в четырех категориях американец Эдриен Бронер, который должен был драться с украинцем Иваном Редкачем, неожиданно завершил карьеру

Об этом Бронер написал в Instagram.

"Я иду на пенсию. Бокс - это спорт одиночек. Я устал от этого дерьма. Дайте мне отдохнуть", - написал Бронер.

30-летний Эдриен Бронер выступал на профессиональном ринге с 2008 года и был чемпионом в четырех категориях - втором полулегком (до 59 кг), легкой (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), и полусреднем (до 66,7 кг).

Американский боксер неоднократно имел проблемы с законом. В 2017 году его обвиняли в сексуальных домогательствах, в результате чего он был арестован. Также у него были и административных нарушениях, такие как вождение автомобиля без прав и в нетрезвом состоянии.

Ожидалось, что Бронер в октябре встретится с украинцем Иваном Редкачем, которому теперь придется искать другого соперника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner) 7 Авг 2019 в 4:15 PDT