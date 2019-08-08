Звездный американский боксер ушел от боя с украинцем на пенсию
Об этом Бронер написал в Instagram.
"Я иду на пенсию. Бокс - это спорт одиночек. Я устал от этого дерьма. Дайте мне отдохнуть", - написал Бронер.
30-летний Эдриен Бронер выступал на профессиональном ринге с 2008 года и был чемпионом в четырех категориях - втором полулегком (до 59 кг), легкой (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), и полусреднем (до 66,7 кг).
Американский боксер неоднократно имел проблемы с законом. В 2017 году его обвиняли в сексуальных домогательствах, в результате чего он был арестован. Также у него были и административных нарушениях, такие как вождение автомобиля без прав и в нетрезвом состоянии.
Ожидалось, что Бронер в октябре встретится с украинцем Иваном Редкачем, которому теперь придется искать другого соперника.
- Напомним, в предыдущем поединке 2 июня Иван Редкач нокаутировал экс-чемпиона мира Девона Александера.
- 5 августа стало известно, что украинский боксер Иван Редкач встретится со скандальным экс-чемпионом мира американцем Эдриэном Бронером.
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-