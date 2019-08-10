Звездный американский боксер передумал идти на пенсию и хочет проучить украинца
10 августа, 2019, 15:39
Экс-чемпион мира в 4 категориях американец Эндриен Бронер решил не завершать карьеру и наказать украинца Ивана Редкача за дерзкие высказывания
Об этом Бронер написал в Instagram .
"Я не буду вешать перчатки на гвоздь. Мои дети меня попросили не делать этого. Они сказали, что я лучший. Если я не верю никому, то должен верить в них. Они - все, что у меня есть", - написал Бронер.
Ранее Бронер в Instagram объявил о завершении карьеры. Украинский боксер Иван Редкач, который должен был встретиться с американцем, возмутился решением звездного соперника и пообещал разобраться с Бронером непосредственно у него дома.
- 5 августа стало известно, что украинский боксер Иван Редкач встретится со скандальным экс-чемпионом мира американцем Эдриэном Бронером.
- 8 августа, Эдриен Бронер, который должен был драться с украинцем Иваном Редкачем, неожиданно заявил, что завершил карьеру .
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-