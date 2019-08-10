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Espreso.tvСпортЗвездный американский боксер передумал идти на пенсию и хочет проучить украинца

Звездный американский боксер передумал идти на пенсию и хочет проучить украинца


фото: ringtv.com
Экс-чемпион мира в 4 категориях американец Эндриен Бронер решил не завершать карьеру и наказать украинца Ивана Редкача за дерзкие высказывания

Об этом Бронер написал в Instagram .

"Я не буду вешать перчатки на гвоздь. Мои дети меня попросили не делать этого. Они сказали, что я лучший. Если я не верю никому, то должен верить в них. Они - все, что у меня есть", - написал Бронер.

Ранее Бронер в Instagram объявил о завершении карьеры. Украинский боксер Иван Редкач, который должен был встретиться с американцем, возмутился решением звездного соперника и пообещал разобраться с Бронером непосредственно у него дома.

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