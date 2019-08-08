Луческу отреагировал на слухи о приглашении в "Динамо"

8 августа, 2019, 10:45

Бывший главный тренер "Шахтера" румын Мирча Луческу опроверг информацию о приглашении от "Динамо"

Об этом сообщает football.ua .

74-летний румын подтвердил, что прилетит в Киев и 10 августа посетит матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером", однако, по его словам, ни о каких переговорах со столичным клубом не идет.

"Не знаю, кто это придумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч" Шахтера "с" Динамо ", увидеть, какой сейчас уровень . Информация о предложении от "Динамо" - это неправда ", - сказал Луческу.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся 10 августа в Киеве в 3-м туре чемпионата Украины по футболу. Обе команды в стартовых турах набрали по 6 очков.