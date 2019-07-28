"Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины
28 июля, 2019, 22:58
В Одессе в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" и получило первый трофей нового сезона
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" открыл счет в конце 1-го тайма. После углового киевляне выбили мяч от своих ворот, он оказался у Алана Патрика, который с границы штрафной мощно пробил по воротам.
"Динамо" восстановило равновесие на 80-й минуте. После подачи углового головой гол забил Никита Бурда.
Еще через 3 минуты киевлян вывел вперед Денис Гармаш, отправивший мяч в сетку в падении после передачи с правого фланга.
"Динамо" победило "Шахтер" 2:1 и получило первый трофей сезона.
Матч за Суперкубок Украины
28 июля
"Динамо" - "Шахтер" 2:1
Голы: Бурда, 80, Гармаш, 83 - Алан Патрик, 45+2
- Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал в Одессе на матче за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо".
- 28 июня во Полтаве матчем между "Ворсклой" и "Зарей" начался новый чемпионат Украины по футболу.
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