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Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины

"Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины


фото: twitter
В Одессе в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" и получило первый трофей нового сезона

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" открыл счет в конце 1-го тайма. После углового киевляне выбили мяч от своих ворот, он оказался у Алана Патрика, который с границы штрафной мощно пробил по воротам.

"Динамо" восстановило равновесие на 80-й минуте. После подачи углового головой гол забил Никита Бурда.

Еще через 3 минуты киевлян вывел вперед Денис Гармаш, отправивший мяч в сетку в падении после передачи с правого фланга.

"Динамо" победило "Шахтер" 2:1 и получило первый трофей сезона.

Матч за Суперкубок Украины

28 июля

"Динамо" - "Шахтер" 2:1

Голы: Бурда, 80, Гармаш, 83 - Алан Патрик, 45+2

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