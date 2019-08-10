"Динамо" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч чемпионата Украины

10 августа, 2019, 08:00

Сегодня в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимает "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" и "Шахтер" удачно начали новый сезона в чемпионате Украины и в первых двух турах набрали максимум очков. Киевляне получили гостевые победы над "Карпатами" (2:0) и "Львовом" (3:0). Дончане переиграли в гостях "Александрию" (3:1), а на своем поле разгромили "Карпаты" (3:0).

Старт "Динамо" в еврокубках оказался не таким положительным. В 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне проиграли в гостях бельгийскому "Брюгге" 0:1. Повторная игра состоится 13 августа в Киеве, поэтому команда Александра Хацкевича будет вынуждена считаться с этим фактом при подготовке к игре с "Шахтером", поскольку именно выход в групповой раунд главного еврокубка президент клуба Игорь Суркис назвал главной задачей на сезон.

"Динамо" и "Шахтёр" уже второй раз в нынешнем сезоне - 28 июня во матче за Суперкубок Украины киевляне победили со счетом 2:1.

Чемпионат Украины

3-й тур

"Динамо" - "Шахтер"

10 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 17:00

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