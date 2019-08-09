Зеленский подрывает институт государства, чем уничтожает Украину, - Омелян
Об этом Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Радио НВ.
Комментируя вопрос главного редактора радиостанции о предложенной ранее главой государства люстрации чиновников времен экс-президента Петра Порошенко, он отметил: "В случае господина Зеленского, он начал и избирательные гонки, и свою работу с того, что полностью подрывает институт государства, а фактически уничтожает этим Украину".
Также министр инфраструктуры упрекнул Зеленского в отсутствии прогресса в стране после его победы на президентских выборах.
"Мы видим ужасный кадровый вакуум. Мы не видим фактически никаких удачных кадровых назначений. Я напомню, что в первый день после инаугурации президент имел право внести всех руководителей областей и назначить их. <...> Относительно правительства - мы снова живем после парламентских выборов в догадках, кто будет премьер-министром (предлагают то 4, то 5, то 10 кандидатур), о министрах вообще дискуссий не ведется ", - добавил Омелян.
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