Зеленский подрывает институт государства, чем уничтожает Украину, - Омелян

9 августа, 2019, 14:28

Министр инфраструктуры обвинил президента в отсутствии прогресса в стране после его победы на выборах

Об этом Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Радио НВ.

Комментируя вопрос главного редактора радиостанции о предложенной ранее главой государства люстрации чиновников времен экс-президента Петра Порошенко, он отметил: "В случае господина Зеленского, он начал и избирательные гонки, и свою работу с того, что полностью подрывает институт государства, а фактически уничтожает этим Украину".

Также министр инфраструктуры упрекнул Зеленского в отсутствии прогресса в стране после его победы на президентских выборах.

"Мы видим ужасный кадровый вакуум. Мы не видим фактически никаких удачных кадровых назначений. Я напомню, что в первый день после инаугурации президент имел право внести всех руководителей областей и назначить их. <...> Относительно правительства - мы снова живем после парламентских выборов в догадках, кто будет премьер-министром (предлагают то 4, то 5, то 10 кандидатур), о министрах вообще дискуссий не ведется ", - добавил Омелян.