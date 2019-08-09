"Зеленский обещает увеличить количество аэропортов до 15, сейчас их уже 16", - Омелян

9 августа, 2019, 08:22

Министр инфраструктуры Владимир Омелян скептически оценил заявления президента Владимира Зеленского об инфраструктуре на бизнес-форуме в Стамбуле

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Президентом обещано "увеличить" количество реально действующих аэропортов до 15. Сейчас их уже 16, Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?", - говорит Омелян.

Он указывает, что самой большой проблемой этой отрасли сейчас является наличие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаний для осуществления внутренних авиаперевозок.

"Пути два: открыть внутреннее небо для иностранных авиаперевозчиков, убив отечественных, или ввести государственную программу наращивания флота национальных авиакомпаний, попутно запустив поддержку строительства региональных самолетов на Антонове", - объясняет министр.

Также Омеляна удивило заявление президента о морских портах Украины:

"Я не знаю, что такое президентское "обеспечить развитие пяти морских портов", но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексированном Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем? ", - пишет министр.

Кроме того, Омелян делает замечания относительно расходов на инфраструктуру:

"На протяжении пяти лет мы потратим 20 млрд долларов в инфраструктуру", - утверждает президент. Ок, но той же Транспортной стратегией предусмотрено потратить мин 60 млрд долл на инфраструктуру до 2030 года. 60 делим на 2 = 30! Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долл меньше, чем планировали? ", - недоумевает министр.

Также у Омеляна есть вопросы к заявлению Зеленского о "Мы приведем в порядок 24 000 км дорог".

"Всего в Украине 179 000 км дорог. И еще около 200 000 км коммунальных. 24000 км - ок, а остальные что за 5 лет? ", - говорит Омелян.

"В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4000 км. Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать мин 10000 км. 24000 делим на 5 = 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного? ", - объясняет министр.