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Espreso.tvОбществоОт президента до народных депутатов: Зеленский предлагает усилить люстрацию. Видеообращение

От президента до народных депутатов: Зеленский предлагает усилить люстрацию. Видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагается расширить перечень лиц, которые подпадают под люстрацию, должностных лиц, занимавших должности в период с 23 февраля 2014-го го по 19 мая 2019 года

Видеообращение он опубликовал в Facebook.

"Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Мы предлагаем ее усилить. Нами наработан законопроект о расширении норм закона об очищении власти. Предлагаю в перечень должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить пост президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий", - заявил он.

Люстрацию также предлагается распространить на народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

Зеленский отметил, что к такому решению его подтолкнуло увиденное за время пребывания на должности:

"Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это - безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые - на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!"

"Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - добавил президент.

 

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