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Espreso.tvОбществоМИД Украины: Франция исключает расширение нормандского формата

МИД Украины: Франция исключает расширение нормандского формата

Франция заявляет, что изменение "нормандского формата" переговоров об урегулировании на востоке Украины, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский , не стоит на повестке дня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит в повестке дня.

На вопрос согласен ли Париж, чтобы США участвовали в переговорах по Донбассу, в МИД ответили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

"Франция полностью предана урегулированию конфликта и выполнению Минских договоренностей, особенно в "нормандском формате", в котором она принимает активное участие. Франция и Германия ведут регулярный диалог и тесно согласовывают усилия по специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером. Смена "нормандского порядка" не стоит на повестке дня", - ответили в Министерстве иностранных дел Франции.

  • Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском" формате встретиться из-за гибели на Донбассе четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников в нарушение условий перемирия.
  • 8 августа правительство Германии подтвердил готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате.
  • 9 августа заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.
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