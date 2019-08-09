МИД Украины: Франция исключает расширение нормандского формата
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.
По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит в повестке дня.
На вопрос согласен ли Париж, чтобы США участвовали в переговорах по Донбассу, в МИД ответили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
"Франция полностью предана урегулированию конфликта и выполнению Минских договоренностей, особенно в "нормандском формате", в котором она принимает активное участие. Франция и Германия ведут регулярный диалог и тесно согласовывают усилия по специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером. Смена "нормандского порядка" не стоит на повестке дня", - ответили в Министерстве иностранных дел Франции.
- Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском" формате встретиться из-за гибели на Донбассе четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников в нарушение условий перемирия.
- 8 августа правительство Германии подтвердил готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате.
- 9 августа заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.
Читайте также
-
-
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0