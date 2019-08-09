МИД Украины: Франция исключает расширение нормандского формата

9 августа, 2019, 22:36

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит в повестке дня.

На вопрос согласен ли Париж, чтобы США участвовали в переговорах по Донбассу, в МИД ответили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

"Франция полностью предана урегулированию конфликта и выполнению Минских договоренностей, особенно в "нормандском формате", в котором она принимает активное участие. Франция и Германия ведут регулярный диалог и тесно согласовывают усилия по специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером. Смена "нормандского порядка" не стоит на повестке дня", - ответили в Министерстве иностранных дел Франции.