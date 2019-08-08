Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате
8 августа, 2019, 20:03
8 августа посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил готовность Германии к Нормандскому переговорному формату
Об этом Андрей Мельник сообщил в Twitter.
"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных в результате обстрела вблизи Павлополья и подтвердило готовность к активизации Нормандского переговорного процесса", - говорится в сообщении.
Федеральное правительство Германии выразил обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела в Павлополь и подтвердил готовность к активизации Нормандского переговорного процесса pic.twitter.com/mRujbczBEd- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 8, 2019
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