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Espreso.tvОбществоПравительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате

Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате

8 августа посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил готовность Германии к Нормандскому переговорному формату

Об этом Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных в результате обстрела вблизи Павлополья и подтвердило готовность к активизации Нормандского переговорного процесса", - говорится в сообщении.

 

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