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Espreso.tvМирЗеленский встречается с Варфоломеем в Стамбуле

Зеленский встречается с Варфоломеем в Стамбуле


фото: Укрінформ
В Стамбуле на Фанаре началась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем

Об этом сообщает " Укринформ" .

Отмечается, что встреча проходит в узком кругу, а позже ее формат будет расширен.

В частности, предполагается, что встреча продлится час, после чего в честь визита Зеленского будет дан обед от имени Вселенского патриарха.

Кроме того, украинский президент также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

После этого программой визита предусмотрено посещение Зеленским компании Baykar Aerospace and Defense, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе предприятия.

  • Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский полетел в Турцию с дипломатическим визитом.
  • Во время визита в Анкаре Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтили минутой молчания четырех военных ВСУ, погибших на Донбассе из-за обстрелов боевиков.
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