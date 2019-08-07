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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию


фото: twitter
В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter. Он проиллюстрировал свои твиты фотографией с прибытием Зеленского.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался - впереди насыщенная программа и важные встречи!", - написал Сибига.

Зеленский пробудет в Турции два дня с рабочим визитом.

В Анкаре запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

В Стамбуле президент Украины встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем.

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