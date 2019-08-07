Зеленский прибыл в Турцию

7 августа, 2019, 15:20

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter. Он проиллюстрировал свои твиты фотографией с прибытием Зеленского.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался - впереди насыщенная программа и важные встречи!", - написал Сибига.

Первый официальный визит @ZelenskyyUa к ТР начался-впереди насыщенная программа и важные встречи! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM - Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 7 августа 2019 г.

Зеленский пробудет в Турции два дня с рабочим визитом.

В Анкаре запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

В Стамбуле президент Украины встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем.