Зеленский прибыл в Турцию
7 августа, 2019, 15:20
В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter. Он проиллюстрировал свои твиты фотографией с прибытием Зеленского.
"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался - впереди насыщенная программа и важные встречи!", - написал Сибига.
Первый официальный визит @ZelenskyyUa к ТР начался-впереди насыщенная программа и важные встречи! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM- Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 7 августа 2019 г.
Зеленский пробудет в Турции два дня с рабочим визитом.
В Анкаре запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
В Стамбуле президент Украины встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем.
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