Минутой молчания Эрдоган и Зеленский почтили память 4 украинских морпехов

7 августа, 2019, 22:06

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский на пресс-конференции в Анкаре отметил, что погибшие воины были очень молодыми.

"Вчера погибли четверо наших военных ребят - молодых людей младше меня. Я думаю, что было бы справедливо, если мы сейчас почтим минутой молчания наших погибших", - сказал он.

Присутствующие на брифинге почтили минутой молчания украинских морпехов.

В свою очередь, турецкий президент выразил соболезнования в связи с убийством российскими оккупантами бойцов на Донбассе.

"Мы с грустью узнали, что вчера, несмотря на режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных. И я еще раз в присутствии президента Украины выражаю свои соболезнования ", - заявил Эрдоган.