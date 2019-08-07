Минутой молчания Эрдоган и Зеленский почтили память 4 украинских морпехов
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Зеленский на пресс-конференции в Анкаре отметил, что погибшие воины были очень молодыми.
"Вчера погибли четверо наших военных ребят - молодых людей младше меня. Я думаю, что было бы справедливо, если мы сейчас почтим минутой молчания наших погибших", - сказал он.
Присутствующие на брифинге почтили минутой молчания украинских морпехов.
В свою очередь, турецкий президент выразил соболезнования в связи с убийством российскими оккупантами бойцов на Донбассе.
"Мы с грустью узнали, что вчера, несмотря на режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных. И я еще раз в присутствии президента Украины выражаю свои соболезнования ", - заявил Эрдоган.
- Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский полетел в Германию.
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