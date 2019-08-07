//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинутой молчания Эрдоган и Зеленский почтили память 4 украинских морпехов

Минутой молчания Эрдоган и Зеленский почтили память 4 украинских морпехов

7 августа во время визита в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтили минутой молчания четырех военных ВСУ, погибших на Донбассе из-за обстрелов боевиков

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский на пресс-конференции в Анкаре отметил, что погибшие воины были очень молодыми.
"Вчера погибли четверо наших военных ребят - молодых людей младше меня. Я думаю, что было бы справедливо, если мы сейчас почтим минутой молчания наших погибших", - сказал он.

Присутствующие на брифинге почтили минутой молчания украинских морпехов.

В свою очередь, турецкий президент выразил соболезнования в связи с убийством российскими оккупантами бойцов на Донбассе.

"Мы с грустью узнали, что вчера, несмотря на режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных. И я еще раз в присутствии президента Украины выражаю свои соболезнования ", - заявил Эрдоган.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 августа, 2019 среда

больше новостей

7 августа, 2019 среда

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать