Зеленский сегодня встретится со Вселенским патриархом

8 августа, 2019, 10:55

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ответ пресс-службы президента.

Планируется, что встреча начнется в полдень в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре.

Кроме того, согласно программе визита, президент сегодня утром примет участие в украинском-турецком бизнес-форуме.

Ожидается, что на бизнес-форуме Зеленский выступит с речью. Во время мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Украины и Советом по международным экономическим отношениям Турции.