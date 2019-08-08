Зеленский сегодня встретится со Вселенским патриархом
8 августа, 2019, 10:55
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ответ пресс-службы президента.
Планируется, что встреча начнется в полдень в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре.
Кроме того, согласно программе визита, президент сегодня утром примет участие в украинском-турецком бизнес-форуме.
Ожидается, что на бизнес-форуме Зеленский выступит с речью. Во время мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Украины и Советом по международным экономическим отношениям Турции.
- Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский полетел в Турцию с дипломатическим визитом.
- Во время визита в Анкаре Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтили минутой молчания четырех военных ВСУ, погибших на Донбассе из-за обстрелов боевиков.
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