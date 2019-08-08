Скандал со строительством дорог: суд разрешил обыск в КГГА после материала ТСН
Об этом сообщается в решении суда от 24 июля 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Решение вынесено по ходатайству следователя в уголовном производстве от 19 апреля 2019 года.
На сайте ТСН была размещена статья с соответствующим видеоматериалом "Расследование ТСН.Недели: Кто стоит за многомиллиардными хищениями в столице".
Согласно содержанию статьи и видеоматериала, при выполнении работ по реконструкции двух километров кольцевой дороги и развязки на ул. Богатырской в г. Киеве на сумму 325 млн грн в период 2016 года должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1 млрд 125 млн грн. На этих материалах ТСН основывается уголовное производство.
"В ходе досудебного расследования данного уголовного судопроизводства на месте проведения строительных работ проведен осмотр места происшествия, в результате которого выявлено, что в настоящее время никакие строительные/подготовительные работы не проводятся. Участок предполагаемого строительства даже не огражден соответствующими техническими строительными средствами", - отмечается в сообщении .
- Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело в отношении возможных хищений при строительстве "стеклянного" велосипедно-пешеходного моста в Киеве.
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