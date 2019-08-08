Скандал со строительством дорог: суд разрешил обыск в КГГА после материала ТСН

8 августа, 2019, 17:24

Голосеевский районный суд Киева дал Национальной полиции разрешение на обыск в Департаменте экономики и инвестиций КГГА

Об этом сообщается в решении суда от 24 июля 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Решение вынесено по ходатайству следователя в уголовном производстве от 19 апреля 2019 года.

На сайте ТСН была размещена статья с соответствующим видеоматериалом "Расследование ТСН.Недели: Кто стоит за многомиллиардными хищениями в столице".

Согласно содержанию статьи и видеоматериала, при выполнении работ по реконструкции двух километров кольцевой дороги и развязки на ул. Богатырской в г. Киеве на сумму 325 млн грн в период 2016 года должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1 млрд 125 млн грн. На этих материалах ТСН основывается уголовное производство.

"В ходе досудебного расследования данного уголовного судопроизводства на месте проведения строительных работ проведен осмотр места происшествия, в результате которого выявлено, что в настоящее время никакие строительные/подготовительные работы не проводятся. Участок предполагаемого строительства даже не огражден соответствующими техническими строительными средствами", - отмечается в сообщении .