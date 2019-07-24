НАБУ изучает обоснованность стоимости "моста Кличко" и проверяет, были ли хищения при строительстве

24 июля, 2019, 17:15

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных хищениях при строительстве велосипедно-пешеходного моста в Киеве

Об этом сообщает Укринформ.

"Такое производство есть. Очень много публикаций по этому поводу было, поэтому мы отреагировали и начали расследовать", - сказал директор НАБУ Артем Сытник во время конференции.

Сытник добавил, что детективы НАБУ в рамках уголовного дела будут выяснять, было ли целесообразно назначать столько средств на мост.

"Будем изучать, насколько обоснованной была стоимость этих работ и качество этих работ (строительства моста - ред.,), поскольку мы читали публикации, буквально после открытия уже были определенные поломки", - сказал Сытник.

Он пояснил, что дело расследуется по факту растраты бюджетных средств.