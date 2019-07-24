НАБУ изучает обоснованность стоимости "моста Кличко" и проверяет, были ли хищения при строительстве
24 июля, 2019, 17:15
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных хищениях при строительстве велосипедно-пешеходного моста в Киеве
Об этом сообщает Укринформ.
"Такое производство есть. Очень много публикаций по этому поводу было, поэтому мы отреагировали и начали расследовать", - сказал директор НАБУ Артем Сытник во время конференции.
Сытник добавил, что детективы НАБУ в рамках уголовного дела будут выяснять, было ли целесообразно назначать столько средств на мост.
"Будем изучать, насколько обоснованной была стоимость этих работ и качество этих работ (строительства моста - ред.,), поскольку мы читали публикации, буквально после открытия уже были определенные поломки", - сказал Сытник.
Он пояснил, что дело расследуется по факту растраты бюджетных средств.
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
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