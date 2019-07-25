Деньги лежат на счету КГС ": Кличко опроверг слухи о хищении при строительстве "стеклянного" моста

25 июля, 2019, 16:15

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины относительно возможных хищений при строительстве велосипедно-пешеходного моста

Об этом Кличко сказал в эфире программы "Ваша свобода" на Радио Свобода.

"Много слухов ходило, нужен он (мост - ред.,), не нужен. Много спекуляций. Спекуляции сейчас распространяет 1 + 1:" Деньги с моста украли!""

По словам Кличко, распространяется информация, что цена моста увеличилась.

"Пошла такая манипуляция, что те деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк" Крещатый", потратили на мост. Цена моста как была 270 млн, так и осталась", - отметил глава КГГА.

Кроме того, Кличко отметил, что средства не могли разворовать. Ведь, по его словам, часть денег даже не выплачена подрядчикам, которые строили мост.

"Во-вторых, как можно деньги украсть, если нами заплачена только конструкция моста. Подрядчикам, которые выполняли работу ничего не заплачено. И при открытии моста я официально, публично обратился в институт судебных экспертиз и также правоохранительных органов:" Пожалуйста, проверяйте и только после того, как вы проверите мы сможем перечислить деньги подрядчикам ", - сказал Кличко.

"То есть деньги лежат на счету Киевского городского совета, которые якобы украли. Это опять манипуляция. Пожалуйста, проверяйте. Мы работаем абсолютно открыто, прозрачно. Приглашаем всех. Убежден, что такой объект уже является визитной карточкой нашего города", - пояснил Кличко .