НАБУ задержало бывшего члена Нацкомиссии по энергетике, - СМИ

8 августа, 2019, 11:07

Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, Евдокимова задержали по делу по формуле "Роттердам +".

Подозрения готовы Дмитрию Вовку и еще трем работникам НКРКЕП, а также двум топ-менеджерам ДТЭК, заявляют источники.

Ранившем НАБУ провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам +".

По данным НАБУ, после принятия НКРЕКП Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам +") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК выросла на 60%.

"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятым председателем и членами НКРЕКП постановлением №289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. и Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. Значительно возросла, что позволило неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли ", - отмечается в материалах НАБУ.