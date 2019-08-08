НАБУ задержало бывшего члена Нацкомиссии по энергетике, - СМИ
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их словам, Евдокимова задержали по делу по формуле "Роттердам +".
Подозрения готовы Дмитрию Вовку и еще трем работникам НКРКЕП, а также двум топ-менеджерам ДТЭК, заявляют источники.
Ранившем НАБУ провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам +".
По данным НАБУ, после принятия НКРЕКП Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам +") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК выросла на 60%.
"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятым председателем и членами НКРЕКП постановлением №289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. и Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. Значительно возросла, что позволило неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли ", - отмечается в материалах НАБУ.
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