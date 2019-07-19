НАБУ проводит обыск в компании советника Порошенко ICU: раньше ею руководила Гонтарева
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу инвестгруппы ICU.
"ICU заявляет об активизации политического давления на группу. Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЄЭКУ по факту возможного нарушения, № 52 017 000 000 000 208 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск" , - сообщили в компании.
"Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранительным органам, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов по данным соглашениям в компанию не поступало", - добавили там.
Также в компании отметили, что группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст. "Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней власти и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU. В данном случае ICU терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране. Подобные действия правоохранительных органов не способствует улучшению инвестиционного климата в стране и доверии к их деятельности", - заявили там.
- Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. Сейчас под управлением группы находятся активы на сумму более $500 млн, в том числе активы украинских инвестиционных и пенсионных фондов - более 3 млрд грн.
- Основными партнерами группы являются Макар Пасенюк (советник президента Порошенко) и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежат 6,58% и 9,99%.
- В 2007-2014 годах председателем совета директоров компании ICU была Валерия Гонтарева, которая с 19 июня 2014 года по 10 мая 2017 была главой НБУ.
- Напомним, ранее арабское издание Al Jazeera обнародовала постановление Краматорского райсуда, объявленное в 2017 году государственной тайной, заявив о посредничество ICU в покупке облигаций на $1,5 млрд от имени 8 кипрских компаний, связанных со сбежавшим экс-президентом Виктором Януковичем.
- Впоследствии ГПУ подтвердил, что брокерская компания Investment Capital Ukraine не нарушала закона, переводя "отмытые" преступной организацией Виктора Януковича средства с банковских счетов в ценных бумагах.
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