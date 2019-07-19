НАБУ проводит обыск в компании советника Порошенко ICU: раньше ею руководила Гонтарева

19 июля, 2019, 12:02

В инвестгруппе Investment Capital Ukraine (ICU) сообщили, что в их офисе проводят обыск сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу инвестгруппы ICU.

"ICU заявляет об активизации политического давления на группу. Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЄЭКУ по факту возможного нарушения, № 52 017 000 000 000 208 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск" , - сообщили в компании.

"Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранительным органам, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов по данным соглашениям в компанию не поступало", - добавили там.

Также в компании отметили, что группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст. "Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней власти и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU. В данном случае ICU терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране. Подобные действия правоохранительных органов не способствует улучшению инвестиционного климата в стране и доверии к их деятельности", - заявили там.