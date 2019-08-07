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Espreso.tvОбществоГлава налоговой предлагает налоговую амнистию незадекларированного имущества под 5-9%

Глава налоговой предлагает налоговую амнистию незадекларированного имущества под 5-9%


фото: socportal
Незадекларированные активы и имущество можно будет легализовать по ставке 5-9% в зависимости от того, добровольно ли лицо решило легализовать активы

О планах провести налоговую амнистию такого рода сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью " Интерфакс-Украина ".

По его словам, ставки налоговой амнистии пока обсуждаются с представителями Международного валютного фонда. В частности, в переговорах обсуждаются ставки налоговой амнистии, то есть процент, который нужно будет заплатить с незадекларированного имущества, чтобы легализовать его.

"Ситуация Украина не уникальна - и ЮАР, и Латвия и другие страны проходили ее. Сейчас дискутируем о снижены ставки: 9% как базовая, 5% - снижена ", - сообщил Верланов.

По его словам, ставку 5% предлагают применять в том случае, если лицо решило задекларировать имущество добровольно. В то же время Верланов добавил, что запуск налоговой амнистии возможен только параллельно с введением обязательного декларирования всеми гражданами Украины.

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