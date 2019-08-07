Глава налоговой предлагает налоговую амнистию незадекларированного имущества под 5-9%
О планах провести налоговую амнистию такого рода сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью " Интерфакс-Украина ".
По его словам, ставки налоговой амнистии пока обсуждаются с представителями Международного валютного фонда. В частности, в переговорах обсуждаются ставки налоговой амнистии, то есть процент, который нужно будет заплатить с незадекларированного имущества, чтобы легализовать его.
"Ситуация Украина не уникальна - и ЮАР, и Латвия и другие страны проходили ее. Сейчас дискутируем о снижены ставки: 9% как базовая, 5% - снижена ", - сообщил Верланов.
По его словам, ставку 5% предлагают применять в том случае, если лицо решило задекларировать имущество добровольно. В то же время Верланов добавил, что запуск налоговой амнистии возможен только параллельно с введением обязательного декларирования всеми гражданами Украины.
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Напомним, 12 июня представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно провести нулевое декларирование бизнеса .
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В начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил , что в Украине может произойти налоговая амнистия.
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