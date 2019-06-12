Представитель Зеленского в Раде Стефанчук предлагает налоговую амнистию для бизнеса

12 июня, 2019, 12:16

Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук считает, что в Украине нужно провести нулевое декларирование бизнеса

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

"Что касается экономического потенциала страны - у нас есть нулевое декларирование чиновников, теперь надо провести нулевое декларирование бизнеса. Нам надо ввести нулевую налоговую декларацию, предоставить бизнесу возможность завести деньги в страну на официальный банковский счет, оплатить определенный процент и получить налоговую амнистию ", - пояснил Стефанчук.

"Если мы сможем провести амнистию капиталов, то и на 90 процентов решим вопрос с нулевой декларацией как таковой. Кроме того, надо провести и функциональный аудит государства. У органов власти есть масса дублирующих, несвойственных и лишних функций ", - добавил он.