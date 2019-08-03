Данилюк назвал условия проведения налоговой амнистии

3 августа, 2019, 20:50

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил, что в Украине может произойти налоговая амнистия

Об этом Данилюк заявил в эфире радио НВ.

По словам Данилюка, Украина действительно ведет переговоры с западными партнерами о проведении налоговой амнистии.

"Да, мы ведем переговоры по этому поводу. Вопрос - какая ставка. Она должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не очень успешны. Очень часто одна из причин - это слабость самой налоговой", - сказал Данилюк.

По его словам, деньги, которые были заработаны уголовным и коррупционным путем, амнистии не подлежат.

"Второе, конечно, это ставка, по которой происходит амнистия. Это политический вопрос. И где эта граница, нам еще надо определить. И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем", - подчеркнул Данилюк.