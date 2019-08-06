У Рады есть полгода на принятие ключевых "медицинских" законов, - Радуцкий

6 августа, 2019, 17:41

Народный депутат Михаил Радуцкий сообщил, что на принятие законов и законопроект по трансформации в медицинской отрасли у новоизбранных депутатов Верховной Рады есть не более 6 месяцев

Об этом сообщил член партии "Слуга народа" и президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий, передает Укринформ.

"В Верховную Раду будет внесено около 65 законов и законопроектив, касающихся трансформации системы здравоохранения. На их принятие у нас есть не более шести месяцев. Мы понимаем, что после шести месяцев ничего уже не сможем сделать... начнется "вентилятор". У любой новоизбранной власти есть времени не более, чем полгода, чтобы сделать ключевые вещи. Все остальное будем доделывать", - сказал Радуцкий.