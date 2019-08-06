У Рады есть полгода на принятие ключевых "медицинских" законов, - Радуцкий
6 августа, 2019, 17:41
Народный депутат Михаил Радуцкий сообщил, что на принятие законов и законопроект по трансформации в медицинской отрасли у новоизбранных депутатов Верховной Рады есть не более 6 месяцев
Об этом сообщил член партии "Слуга народа" и президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий, передает Укринформ.
"В Верховную Раду будет внесено около 65 законов и законопроектив, касающихся трансформации системы здравоохранения. На их принятие у нас есть не более шести месяцев. Мы понимаем, что после шести месяцев ничего уже не сможем сделать... начнется "вентилятор". У любой новоизбранной власти есть времени не более, чем полгода, чтобы сделать ключевые вещи. Все остальное будем доделывать", - сказал Радуцкий.
- Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого внештатным советником.
- 1 августа Радуцкий сказал, что все достижения нынешней медреформы новое руководство Минздрава сохранит.
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