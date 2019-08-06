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Espreso.tvСпорт"Брюгге" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

"Брюгге" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов


фото: facebook
Букмекеры назвали фаворита матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

На победу "Брюгге" действует коэффициент - 1.99. Что касается "Динамо", то букмекеры не верят в победу киевлян, коэффициент - 3.89. На ничью предлагают 3.58.

На выход "Динамо" в плей-офф коэффициент - 1.92. Чуть больше букмекеры верят в "Брюгге" - 1.86.

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