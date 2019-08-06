"Брюгге" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
6 августа, 2019, 15:15
Букмекеры назвали фаворита матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.
На победу "Брюгге" действует коэффициент - 1.99. Что касается "Динамо", то букмекеры не верят в победу киевлян, коэффициент - 3.89. На ничью предлагают 3.58.
На выход "Динамо" в плей-офф коэффициент - 1.92. Чуть больше букмекеры верят в "Брюгге" - 1.86.
- Поединок "Брюгге" - "Динамо" начнется 6 августа в 21:30. Отвкиный матч состоится в Киеве 13 августа.
- Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, сыграет ли лидер киевлян Виктор Цыганков в матче квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".
- По итогам жеребьевки плей-офф раунда Лиги чемпионов потенциальным соперником "Динамо" стал победитель пары "Базель" - ЛАСК.
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