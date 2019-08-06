Хацкевич рассказал, сыграет ли Цыганков против "Брюгге"
Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо"
На предматчевой пресс-конференции главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал журналистам, что участие лидера команды Виктора Цыганкова в матче будет решаться в день игры, после консультаций с медицинским штабом клуба.
"Витя - определяющий футболист в нашей команде. Возможно, он не готов пока играть все 90 минут, но решение о его участии в завтрашней игре мы примем после консультаций с медицинским штабом.", - заявил Александр Хацкевич.
Виктор Цыганков появился на поле впервые после травмы 3 августа во матчи чемпионата Украины против "Львова", который закончился победой для киевлян 3: 0. Полузащитник вышел на замену после 1-го тайма.
- Напомним, 6 августа киевляне сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", матч начнется в 21:30.
- Добавим, что Виктор Цыганков получил повреждение во время подготовки "Динамо" к новому сезону.
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