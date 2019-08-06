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Espreso.tvСпортХацкевич рассказал, сыграет ли Цыганков против "Брюгге"

Хацкевич рассказал, сыграет ли Цыганков против "Брюгге"


фото: facebook
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, сыграет ли лидер киевлян Виктор Цыганков в матче квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге"

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо"

На предматчевой пресс-конференции главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал журналистам, что участие лидера команды Виктора Цыганкова в матче будет решаться в день игры, после консультаций с медицинским штабом клуба.

"Витя - определяющий футболист в нашей команде. Возможно, он не готов пока играть все 90 минут, но решение о его участии в завтрашней игре мы примем после консультаций с медицинским штабом.", - заявил Александр Хацкевич.

Виктор Цыганков появился на поле впервые после травмы 3 августа во матчи чемпионата Украины против "Львова", который закончился победой для киевлян 3: 0. Полузащитник вышел на замену после 1-го тайма.

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