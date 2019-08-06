Доллар продолжает стремительно дорожать: за сутки "отбил" у гривны еще 20 коп
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .
Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне - 2573,5045 гривен за 100 долларов (+19,7334 гривен). При этом курс доллара на 5 августа составлял 2553,7711 грн за 100 долларов.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают по 25,72 грн, продают - 25,82 грн.
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На прошлой неделе доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.
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Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.
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Однако уже в конце недели американская валюта начала восстанавливать позиции: за сутки 2 августа доллар подорожал на 33 копейки.
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