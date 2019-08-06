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Espreso.tvОбществоДоллар продолжает стремительно дорожать: за сутки "отбил" у гривны еще 20 коп

Доллар продолжает стремительно дорожать: за сутки "отбил" у гривны еще 20 коп

Национальный банк Украины на 6 августа установил официальный курс доллара на отметке 25,73 грн за доллар, что еще на 20 копеек выше по сравнению с вчерашним днем

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне - 2573,5045 гривен за 100 долларов (+19,7334 гривен). При этом курс доллара на 5 августа составлял 2553,7711 грн за 100 долларов.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают по 25,72 грн, продают - 25,82 грн.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

  • На прошлой неделе доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.

  • Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.

  • Однако уже в конце недели американская валюта начала восстанавливать позиции: за сутки 2 августа доллар подорожал на 33 копейки.

 

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