//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДоллар стремительно подскочил в цене

Доллар стремительно подскочил в цене

За сутки доллар подорожал на 33 копейки

Об этом говорится на сайте НБУ.

В пятницу, 2 августа, $1 стоит 25,35 грн.

Евро также подорожало - на 8 копеек. 1 евро стоит 27,98 грн.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $1 покупают по 25,35 грн, продают - 25,46 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 28,10 грн, продают - 28,25 грн.

Напомним, что министр финансов раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать