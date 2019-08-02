Доллар стремительно подскочил в цене
2 августа, 2019, 07:46
За сутки доллар подорожал на 33 копейки
Об этом говорится на сайте НБУ.
В пятницу, 2 августа, $1 стоит 25,35 грн.
Евро также подорожало - на 8 копеек. 1 евро стоит 27,98 грн.
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $1 покупают по 25,35 грн, продают - 25,46 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,10 грн, продают - 28,25 грн.
Напомним, что министр финансов раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни.
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